"Хуже, чем Чернобыль": Зеленский рассказал, что будет с Донбассом и Крымом без Украины
По словам украинского лидера, он не видит счастья народа на "оккупированных" территориях.
Владимир Зеленский. Фото © Drew Angerer / Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Донбасс и Крым со временем станут "мёртвыми территориями" — и туда не будут приезжать даже туристы. По словам политика, это будет даже хуже, чем Чернобыль. Об этом лидер Незалежной заявил в интервью газете Le Figaro, которое опубликовано на сайте Офиса Президента.
"Итак, это будет "мёртвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мёртвые" регионы, к сожалению", — сказал Зеленский.
В интервью лидер Незалежной подчеркнул, что Донбасс и Крым "не будут счастливы без Украины". Он уточнил, что отсутствие благополучия и развития особенно видно по "оккупированным" территориям в Абхазии и Приднестровье. Политик указал, что "не увидел там научного прорыва, крутых предприятий, небоскрёбов Гонконга и не видел там жизнь, а значит, и счастье". А когда люди несчастны, они уезжают с этой территории, добавил он.
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А ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский утвердил стратегию работы своего представительства в Крыму. Как стало известно, его деятельность будет направлена на соблюдение прав проживающих на полуострове украинцев, коммуникации с общественными организациями и международными партнёрами.
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