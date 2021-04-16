Собянин объяснил, чем бы обернулся сценарий глобального закрытия Москвы из-за пандемии коронавируса

Власти Москвы не рассматривали сценарий с глобальным закрытием столицы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

"Ни о каком глобальном закрытии Москвы с самого начала речь не шла. Мы сознательно приняли решение, что Москва будет функционировать настолько, насколько это возможно", — отметил он.

Собянин напомнил, что среди всех авиационных европейских хабов Москва остаётся "номером один". В российскую столицу ежегодно прилетает более 100 миллионов человек. Кроме того, больше двух миллионов ежедневно въезжают в город на электричках. По оценкам мэрии, столица имеет "оборот" иногородних граждан около 3,5–4 миллионов человек каждый день.

"Закрытие Москвы обозначало бы 100-процентное, полное закрытие всей страны, полный разрыв всех транспортных цепочек. Так устроена наша страна, так устроена транспортная система. Она так десятилетиями, веками так складывалась. И в этом специфика — наша страна большая, но транспортный хаб такого мирового уровня один на всю страну", — подытожил мэр.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 8995 новых случаев коронавируса, из них 2476 пациентов приходится на Москву.

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