Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Собянин объяснил, чем бы обернулся сценарий глобального закрытия Москвы из-за пандемии коронавируса

По оценкам мэрии, столица имеет ежедневный "оборот" иногородних граждан около 3,5–4 миллионов человек. Именно поэтому власти старались сохранить логистику и жизнедеятельность мегаполиса.

16 апреля 2021, 09:46
<p>Фото © Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы </p>

Фото © Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Власти Москвы не рассматривали сценарий с глобальным закрытием столицы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

Попова озвучила прогноз по поводу третьей волны коронавируса

Попова озвучила прогноз по поводу третьей волны коронавируса

"Ни о каком глобальном закрытии Москвы с самого начала речь не шла. Мы сознательно приняли решение, что Москва будет функционировать настолько, насколько это возможно", отметил он.

Собянин напомнил, что среди всех авиационных европейских хабов Москва остаётся "номером один". В российскую столицу ежегодно прилетает более 100 миллионов человек. Кроме того, больше двух миллионов ежедневно въезжают в город на электричках. По оценкам мэрии, столица имеет "оборот" иногородних граждан около 3,5–4 миллионов человек каждый день.

Эпидемиолог дала прогноз о снижении заболеваемости ковидом к концу мая

Эпидемиолог дала прогноз о снижении заболеваемости ковидом к концу мая

"Закрытие Москвы обозначало бы 100-процентное, полное закрытие всей страны, полный разрыв всех транспортных цепочек. Так устроена наша страна, так устроена транспортная система. Она так десятилетиями, веками так складывалась. И в этом специфика — наша страна большая, но транспортный хаб такого мирового уровня один на всю страну", — подытожил мэр.

В Москве коронавирус нашли у 0,1% полностью привившихся граждан

В Москве коронавирус нашли у 0,1% полностью привившихся граждан

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 8995 новых случаев коронавируса, из них 2476 пациентов приходится на Москву.

Ранее сообщалось, что число москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, превысило миллион. А с 13 апреля москвичей, которые испытывают сложности с самостоятельным передвижением, начали прививать от коронавируса на дому. Таких жителей в столице 120 тысяч.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Подвиньте свои рожи киргизские": Девушки из Бурятии сняли, как на них напали агрессивные москвички

сегодня в 09:31

Собянин назвал число москвичей, сделавших прививку от ковида

вчера в 06:16

Песков успокоил журналистов, взволнованных покашливанием Путина

сегодня в 10:11

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Москве 22 апреля

сегодня в 10:04

Мастер по ремонту телефонов раскрыл в видео, на что идут изменщики, чтобы жёны не узнали об обмане

сегодня в 10:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1