Собянин объяснил, чем бы обернулся сценарий глобального закрытия Москвы из-за пандемии коронавируса
По оценкам мэрии, столица имеет ежедневный "оборот" иногородних граждан около 3,5–4 миллионов человек. Именно поэтому власти старались сохранить логистику и жизнедеятельность мегаполиса.
Фото © Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Власти Москвы не рассматривали сценарий с глобальным закрытием столицы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.
"Ни о каком глобальном закрытии Москвы с самого начала речь не шла. Мы сознательно приняли решение, что Москва будет функционировать настолько, насколько это возможно", — отметил он.
Собянин напомнил, что среди всех авиационных европейских хабов Москва остаётся "номером один". В российскую столицу ежегодно прилетает более 100 миллионов человек. Кроме того, больше двух миллионов ежедневно въезжают в город на электричках. По оценкам мэрии, столица имеет "оборот" иногородних граждан около 3,5–4 миллионов человек каждый день.
"Закрытие Москвы обозначало бы 100-процентное, полное закрытие всей страны, полный разрыв всех транспортных цепочек. Так устроена наша страна, так устроена транспортная система. Она так десятилетиями, веками так складывалась. И в этом специфика — наша страна большая, но транспортный хаб такого мирового уровня один на всю страну", — подытожил мэр.
Напомним, что за последние сутки в России выявлено 8995 новых случаев коронавируса, из них 2476 пациентов приходится на Москву.
Ранее сообщалось, что число москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, превысило миллион. А с 13 апреля москвичей, которые испытывают сложности с самостоятельным передвижением, начали прививать от коронавируса на дому. Таких жителей в столице 120 тысяч.
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