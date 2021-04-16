За сутки в России выявили менее 9 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 8995 новых случаев коронавируса, умерло 397 пациентов, выздоровело — 9109. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости находятся Москва (+2476 случаев за сутки), Петербург (+704), Подмосковье (+595), Ростовская (+242) и Нижегородская (+219) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших в Москве (+1901 за сутки), Подмосковье (+607), Санкт-Петербурге (+419), Нижегородской области (+271) и Башкирии (+242). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 4 684 148 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 104 795 пациентов, 4 310 557 человек выздоровели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По её словам, пока всё стабильно, но заболеваемость стала снижаться медленнее, "мы практически стоим на месте". Улучшить ситуацию позволит массовая вакцинация. По последним данным, россиян, которые уже получили прививку, "существенно больше" восьми миллионов.

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