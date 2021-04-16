Первые партии вакцины "Ковивак" направлены в российские регионы

Первые партии третьей зарегистрированной российской вакцины от коронавируса "Ковивак", созданной центром Чумакова, направлены в регионы. Об этом сообщил генеральный директора центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины "Ковивак", созданной в центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы", — приводит его слова ТАСС.

Ишмухаметов уточнил, что началась постепенная отгрузка, а также отправление препарата потребителям.

Напомним, производство вакцины "Ковивак" от центра Чумакова для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за одну упаковку препарата составит 4330 рублей.

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