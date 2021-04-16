Голикова раскрыла число привившихся от коронавируса россиян
В российские регионы тем временем уже направлены первые партии вакцины "Ковивак".
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскрыла число россиян, которые уже получили прививку от коронавируса. По её словам, количество таких граждан "существенно больше" восьми миллионов. Об этом она сообщила на коллегии Минздрава РФ.
"Здесь уже была показана цифра — более восьми миллионов, но фильм готовился, наверное, задолго до коллегии, сейчас уже количество существенно больше", — сказала Голикова.
Ранее Лайф рассказывал, что в российские регионы уже направлены первые партии вакцины "Ковивак". Сейчас началась постепенная отгрузка и отправление препарата потребителям.
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