Тима Белорусских признался в суде, что употребляет наркотики с 16 лет
На заседание исполнитель прибыл в хорошем настроении, а журналистам перед входом заявил, что у него всё супер.
Тима Белорусских. Фото © Instagram / belorusskih.love
Тима Белорусских в хорошем настроении прибыл в суд. Видео © Instagram / _tima__belorusskih
Известный певец Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) признался в Верховном суде Минска, что употребляет наркотики с 16 лет, а в день задержания собирался отдохнуть в игровом клубе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По словам музыканта, вместе с другом они собирались приобрести кокаин, однако вместо этого вещества на месте закладки обнаружили амфетамин. После этого приятели отправились в клуб за гашишем, где у входа их и поджидали оперативники. Исполнитель заметил, что начал употреблять наркотики ещё подростком, до того, как стал известен.
На заседание суда Белорусских прибыл в хорошем настроении, а журналистам перед входом заявил, что у него "всё супер". Однако музыканту грозит до пяти лет лишения свободы.
Позже в сториз "Инстаграма" артист поблагодарил поклонников за поддержку и тёплые слова, а недоброжелателям пожелал "здоровья и счастья". Он отметил, что комментарии по ситуации даст позже.
Напомним, о задержании певца СМИ сообщили в конце января. Изначально появилась информация о том, что в квартире исполнителя нашли два килограмма гашиша. Также отмечалось, что подростковый кумир находится под домашним арестом. Позже сам Тима Белорусских опроверг эту информацию, однако его пиар-агент подтвердила, что новости — правда. В этот же день появилась фотография певца из милиции, также правоохранители уточнили информацию о самом задержании.
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