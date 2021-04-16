Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле
Ранее лидеры встречались 22 февраля в Сочи, переговоры продолжались около шести с половиной часов.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, переговоры состоятся в апреле в Москве.
"Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего, 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьёзная встреча по обсуждению тех или иных проблем", — цитирует БелТА слова Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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Напомним, предыдущая встреча глав государств прошла 22 февраля в Сочи. Переговоры продолжались около шести с половиной часов. Путин и Лукашенко обсуждали вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важную на сегодняшний день тему — вакцинацию от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.
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