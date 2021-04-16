Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле

"Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего, 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьёзная встреча по обсуждению тех или иных проблем", — цитирует БелТА слова Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.