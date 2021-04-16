Болгария заявила о начале летнего сезона с 1 мая и работе над открытием границ для россиян

В этом году летний сезон в Болгарии начнётся на месяц раньше обычного — с 1 мая. Сейчас страна работает над открытием границ для туристов из России. Об этом сообщили в посольстве страны в РФ.

"В начале летнего сезона Болгария начнёт очень чётко соблюдать правила безопасности. Очень надеемся и работаем над тем, чтобы страна открылась и для российских туристов", — приводит "Интерфакс" слова атташе по туризму в Посольстве Болгарии Кати Жековой.

По словам представительницы дипмиссии, в ближайшее время министр здравоохранения Болгарии утвердит приказ об условиях работы туристических объектов, где в том числе будут указаны требования для путешественников и туроператоров.

"Для нас самое главное, чтобы Болгария была безопасным направлением. Мы считаем, что для туристов будет спокойно и комфортно", — добавила Жекова.

Ранее Лайф сообщал, что власти Крыма не будут усиливать противокоронавирусные меры перед курортным сезоном. При этом в регионе обеспечат контроль за соблюдением мер в заведениях общепита и других организациях.

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