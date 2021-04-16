Врачам скорой из-за сугробов пришлось добираться до пациентки на санях с лошадьми, но они всё равно не успели оказать помощь — видео

В Марий Эл врачам скорой из-за сугробов пришлось добираться до пациентки на санях с лошадьми. Видео © VK / "ДП Йошкар-Ола | Доска Позора"

Врачам скорой помощи пришлось добираться до пациентки в деревне Паймыр Моркинского района Республики Марий Эл на санях с лошадьми, так как дорога была сильно заметена снегом. Однако доехать они не успели, пациентка скончалась. Полицейским, ехавшим зафиксировать смерть, пришлось откапывать дорогу лопатой. В региональном управлении Следственного комитета России Лайфу сообщили, что организована проверка.

"В настоящее время установлено, что бригада скорой помощи была вызвана, когда женщина уже не подавала признаков жизни. В ходе проверки также будет дана юридическая оценка деятельности должностных лиц в связи с ненадлежащим состоянием дорог", — заявили в ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Родственники погибшей в соцсетях сообщили, что сами они приехали к женщине раньше скорой, хотя выехали из дальнего района. Врачи же добрались только до соседней деревни Ямбатор, так как дальше дороги просто нет. Родные женщины обратились к председателю сельского поселения, однако тот заявил, что у него "все дороги открыты" и он "сам приехал на машине".

Соседи погибшей говорят, что в деревне так каждый год и это не первый случай смерти из-за того, что скорая помощь не успевает доехать. От комментариев Лайфу родственники женщины отказались, сославшись на продолжающееся следствие.

Ранее Лайф рассказывал, как под Тверью футбольные фанаты вытолкали застрявшую на пути к вертолёту скорую. Однако потом автомобиль застрял второй раз и более серьёзно, да так, что пришлось вызывать сотрудников МЧС.

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