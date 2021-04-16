В Петербурге семилетняя девочка съела в детсаду конфету и оказалась в больнице с отравлением метадоном

В детскую больницу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга доставили семилетнюю девочку с острым отравлением метадоном. Незадолго до этого она съела конфету, которую принесла домой из детского сада на Софийской улице. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке" со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно предварительным данным, весь день 13 апреля малышка находилась в детсаду, а когда пришла домой, съела принесённый с собой "Баунти" и почувствовала недомогание. Родители сразу же вызвали скорую помощь. Причину внезапного плохого самочувствия девочки установили быстро: в её организме обнаружили опасный наркотик метадон, который содержался в шоколадной конфете. Оказалось, что сладостью девочку угостил другой ребёнок, у которого был день рождения.

Как выяснилось, семья девочки благополучная и не состоит на профилактическом учёте, а в крови её родителей не нашли никаких запрещённых веществ. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме того, в пресс-службе администрации Фрунзенского района газете "Петербургский дневник" сообщили, что в муниципалитете об инциденте знают и сейчас по данному факту ведётся разбирательство. Вместе с тем там отметили, что у других воспитанников детского сада на Софийской подобных симптомов не выявлено.

В настоящее время семилетняя девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии. Её жизни ничто не угрожает, заявили в пресс-службе городской администрации.

Ранее Лайф писал, что восемь детей попали в больницу с отравлением после посещения частного бассейна в Ижевске. По факту случившегося следователи организовали проверку.

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