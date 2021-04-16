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"Долбят в двери и окна": В Екатеринбурге толпа вкладчиков закрытого банка "Нейва" штурмует главный офис — видео

Люди требуют вернуть им деньги, однако никто из представителей организации не реагирует на просьбы.

16 апреля 2021, 08:28

В Екатеринбурге вкладчики банка "Нейва" с самого утра осаждают офис организации. Толпа выстроилась около главного здания, чтобы вернуть свои вклады, однако представители банка пока не выходят на контакт с людьми.

"Народ психанул, долбят в двери и окна. Один, из юрлиц, пытается выломать дверь, стучит, орёт и требует представителя", — рассказал корреспондент Ura.ru.

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Сообщается, что сейчас около банка находится порядка 60 человек, среди которых есть пенсионеры. На кадрах с места инцидента видно, что вкладчики заблокировали дверь в здание и требуют от охраны позвать представителей кредитной организации. При этом никто не реагирует на просьбы людей.

К слову, в соцсетях некоторые пользователи возмутились решением Центробанка отозвать лицензию у "Нейвы". В комментариях под новостями люди пишут, что у банка был самый выгодный обменный курс.

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Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию на банковские операции у банка "Нейва". Там отметили, что кредитная организация не раз нарушала законы и была уличена в сомнительных операциях по продаже валюты частным лицам.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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