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В России пресекли канал контрабанды табачных изделий, обнаружив 120 тонн продукции

В ходе спецоперации подозреваемые были задержаны, в их домах нашли более 5,5 млн рублей, вырученных от продажи немаркированного товара.

16 апреля 2021, 08:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли канал контрабанды табачных изделий, ввезённых из стран Аравийского полуострова. Правоохранители обнаружили 120 тонн продукции на складах в нескольких регионах страны общей стоимостью 2,4 миллиона долларов. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Следствие предполагает, что 42-летний житель Ростова-на-Дону совместно с соучастниками переправили немаркированную табачную продукцию через государство Юго-Западной Азии и одну из стран ближнего зарубежья.

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"В ходе спецоперации фигурант был задержан с поличным в городе Москве при реализации 40 тонн контрабандной продукции и получении за неё 800 тысяч долларов", — сказала Волк.

Также были задержаны двое его помощников из регионов. В ходе обысков в жилищах правоохранители изъяли свыше 5,5 миллиона рублей, полученных от реализации немаркированной продукции.

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Предварительный ущерб бюджету России в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС составляет более чем 450 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Организатору и двум его сообщникам предъявлено обвинение, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Туве задержали мужчину, перекинувшего гашиш в колонию с помощью арбалета. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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