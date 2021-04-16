В России пресекли канал контрабанды табачных изделий, обнаружив 120 тонн продукции
В ходе спецоперации подозреваемые были задержаны, в их домах нашли более 5,5 млн рублей, вырученных от продажи немаркированного товара.
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Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли канал контрабанды табачных изделий, ввезённых из стран Аравийского полуострова. Правоохранители обнаружили 120 тонн продукции на складах в нескольких регионах страны общей стоимостью 2,4 миллиона долларов. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.
Следствие предполагает, что 42-летний житель Ростова-на-Дону совместно с соучастниками переправили немаркированную табачную продукцию через государство Юго-Западной Азии и одну из стран ближнего зарубежья.
"В ходе спецоперации фигурант был задержан с поличным в городе Москве при реализации 40 тонн контрабандной продукции и получении за неё 800 тысяч долларов", — сказала Волк.
Также были задержаны двое его помощников из регионов. В ходе обысков в жилищах правоохранители изъяли свыше 5,5 миллиона рублей, полученных от реализации немаркированной продукции.
Предварительный ущерб бюджету России в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС составляет более чем 450 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Организатору и двум его сообщникам предъявлено обвинение, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
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