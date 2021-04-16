Букингемский дворец опубликовал список приглашённых на похороны принца Филиппа
Герцога Эдинбургского похоронят в субботу, 17 апреля, в семейном склепе около часовни Святого Георгия на территории Виндзорского замка.
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Из-за коронавируса число приглашённых на похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II — принца Филиппа — ограничили до 30 человек: в церемонии примут участие дети и внуки королевской четы, но правнуков там не будет.
Как рассказали в Букингемском дворце, на похоронах будет присутствовать сама королева, их дети со своими мужьями или жёнами: принц Уэльский Чарльз с герцогиней Корнуолльской Камиллой, принцесса Анна с сэром Тимоти Лоуренсом, герцог Йоркский Эндрю, граф Уэссекский Эдвард с Софи Рис-Джонс.
Внуки также примут участие вместе со своими супругами (кроме принца Гарри, жена которого, Меган Маркл, осталась в США): принц Уильям и Кэтрин Миддлтон, принц Гарри, Зара Тиндолл с мужем Майком, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Моцци, принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком, Питер Филлипс, Луиза Маунтбеттен-Виндзор и Джеймс, виконт Северн. Также на церемонию пригласят детей родной сестры королевы принцессы Маргарет и родственников принца Филиппа.
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Напомним, принца Филиппа похоронят в субботу, 17 апреля, в семейном склепе около часовни Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Однако это место станет для него лишь временным пристанищем: тело герцога Эдинбургского перезахоронят после смерти Елизаветы II. Супруги будут покоиться вместе в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI.
Напомним, новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце, ранее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа.
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