Букингемский дворец опубликовал список приглашённых на похороны принца Филиппа

Из-за коронавируса число приглашённых на похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II — принца Филиппа — ограничили до 30 человек: в церемонии примут участие дети и внуки королевской четы, но правнуков там не будет.

Как рассказали в Букингемском дворце, на похоронах будет присутствовать сама королева, их дети со своими мужьями или жёнами: принц Уэльский Чарльз с герцогиней Корнуолльской Камиллой, принцесса Анна с сэром Тимоти Лоуренсом, герцог Йоркский Эндрю, граф Уэссекский Эдвард с Софи Рис-Джонс.

Внуки также примут участие вместе со своими супругами (кроме принца Гарри, жена которого, Меган Маркл, осталась в США): принц Уильям и Кэтрин Миддлтон, принц Гарри, Зара Тиндолл с мужем Майком, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Моцци, принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком, Питер Филлипс, Луиза Маунтбеттен-Виндзор и Джеймс, виконт Северн. Также на церемонию пригласят детей родной сестры королевы принцессы Маргарет и родственников принца Филиппа.

Напомним, принца Филиппа похоронят в субботу, 17 апреля, в семейном склепе около часовни Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Однако это место станет для него лишь временным пристанищем: тело герцога Эдинбургского перезахоронят после смерти Елизаветы II. Супруги будут покоиться вместе в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI.

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