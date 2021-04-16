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Оторвались от американцев: Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ

В Японии набирает оборот командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy. Сборная России лидирует с 61 баллом.

16 апреля 2021, 08:12

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Российская пара — Анастасия Мишина — Александр Галлямов — стала лучшей в короткой программе командного чемпионата мира. Их результат — 73,77 балла. Второе место — у итальянцев Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе (66,09), а замкнули тройку лидеров японцы Рику Миура и Риючи Кихара (65,82).

Таким образом, российская сборная лидирует с 61 баллом, второе место у США (56), Япония — третья (52). Наша команда ещё ни разу в истории не выигрывала этот турнир, хотя поднималась на пьедестал.

Сегодня также выступят танцоры и мужчины.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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