Оторвались от американцев: Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ
В Японии набирает оборот командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy. Сборная России лидирует с 61 баллом.
Фото © Наталия Федосенко / ТАСС
Российская пара — Анастасия Мишина — Александр Галлямов — стала лучшей в короткой программе командного чемпионата мира. Их результат — 73,77 балла. Второе место — у итальянцев Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе (66,09), а замкнули тройку лидеров японцы Рику Миура и Риючи Кихара (65,82).
Таким образом, российская сборная лидирует с 61 баллом, второе место у США (56), Япония — третья (52). Наша команда ещё ни разу в истории не выигрывала этот турнир, хотя поднималась на пьедестал.
Сегодня также выступят танцоры и мужчины.
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