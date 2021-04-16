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Категорий: 18

"У нас есть чёткий план": Министр туризма Греции перечислил условия въезда в страну для россиян

По его словам, безопасность путешественников будет обеспечена сразу на нескольких уровнях.

16 апреля 2021, 07:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С 14 мая Греция открывает свои границы для туристов со всего мира, но россияне могут прилететь туда уже с 19 апреля. Правда, пока путешествия в курортную страну не стали массовыми, и на то есть свои причины (обязательный карантин по прилёте и жёсткие ковидные ограничения). Однако, как сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, скоро от препятствий не останется и следа.

"У нас есть очень чёткий план, как сделать туризм абсолютно безопасным для всех. И для граждан Греции, и для туристов, которые к нам приедут. Всё это мне важно рассказать представителям туристического бизнеса России. Также важно обсудить открытие новых рейсов", — пояснил министр в интервью сайту kp.ru.

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По словам Теохариса, власти Греции будут обеспечивать безопасность туристов сразу на нескольких уровнях. Так, для поездки на курорты всем путешественникам необходимо быть привитыми от ковида либо иметь отрицательные результаты ПЦР-теста. В то же время в аэропорту курортной страны пассажиров ждёт выборочное тестирование на коронавирус, отметил министр. В случае если результат окажется положительным, то туристов изолируют, но не в обсерватор или больницу, а в комфортный отель.

Также министр сообщил, что разработаны протоколы безопасности для любого бизнеса, связанного с туризмом. По словам Теохариса, сейчас в стране вакцинация от CoViD-19 проходит быстрыми темпами и в приоритете — массовая вакцинация сотрудников отелей, гидов и другого персонала, который контактирует с туристами.

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Ранее россиянам рассказали, когда станет доступен отдых в Европе. Конечно, это зависит от ситуации с коронавирусом, но предварительные прогнозы можно строить.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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