"У нас есть чёткий план": Министр туризма Греции перечислил условия въезда в страну для россиян

С 14 мая Греция открывает свои границы для туристов со всего мира, но россияне могут прилететь туда уже с 19 апреля. Правда, пока путешествия в курортную страну не стали массовыми, и на то есть свои причины (обязательный карантин по прилёте и жёсткие ковидные ограничения). Однако, как сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, скоро от препятствий не останется и следа.

"У нас есть очень чёткий план, как сделать туризм абсолютно безопасным для всех. И для граждан Греции, и для туристов, которые к нам приедут. Всё это мне важно рассказать представителям туристического бизнеса России. Также важно обсудить открытие новых рейсов", — пояснил министр в интервью сайту kp.ru.

По словам Теохариса, власти Греции будут обеспечивать безопасность туристов сразу на нескольких уровнях. Так, для поездки на курорты всем путешественникам необходимо быть привитыми от ковида либо иметь отрицательные результаты ПЦР-теста. В то же время в аэропорту курортной страны пассажиров ждёт выборочное тестирование на коронавирус, отметил министр. В случае если результат окажется положительным, то туристов изолируют, но не в обсерватор или больницу, а в комфортный отель.

Также министр сообщил, что разработаны протоколы безопасности для любого бизнеса, связанного с туризмом. По словам Теохариса, сейчас в стране вакцинация от CoViD-19 проходит быстрыми темпами и в приоритете — массовая вакцинация сотрудников отелей, гидов и другого персонала, который контактирует с туристами.

Ранее россиянам рассказали, когда станет доступен отдых в Европе. Конечно, это зависит от ситуации с коронавирусом, но предварительные прогнозы можно строить.

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