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В ДНР сообщили об обстреле севера Донецка украинскими силовиками

Также под огнём оказался населённый пункт Старомихайловка.

16 апреля 2021, 07:46
<p>Фото © Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency via Getty Images

Сегодня утром подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли северную окраину Донецка и посёлок Старомихайловка. Об этом в официальном телеграм-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению — населённый пункт Пески — Донецк. Выпущено две мины из миномёта калибра 120 мм. При попытке задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины получен ответ в СЦКК от украинской стороны: обстрел не подтверждаем", — сказано в сообщении.

Украинские войска начали обстреливать окраины Донецка

Украинские войска начали обстреливать окраины Донецка

Также, согласно данным представительства, украинские силовики обстреляли населённый пункт Старомихайловка, выпустив при этом пять снарядов калибра 122 мм.

Известно, что с 27 июля прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые ранее были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Данные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, а также запрет на ведение огня и размещение тяжёлого вооружения в населённых пунктах. При этом одним из ключевых пунктов соглашения являются дисциплинарные меры за нарушение режима тишины. Ответный же огонь в случае наступательных действий допустим только при непосредственном приказе командования.

Политолог назвал два сценария для Украины в случае войны в Донбассе

Политолог назвал два сценария для Украины в случае войны в Донбассе

Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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