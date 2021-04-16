В ДНР сообщили об обстреле севера Донецка украинскими силовиками

Сегодня утром подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли северную окраину Донецка и посёлок Старомихайловка. Об этом в официальном телеграм-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению — населённый пункт Пески — Донецк. Выпущено две мины из миномёта калибра 120 мм. При попытке задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины получен ответ в СЦКК от украинской стороны: обстрел не подтверждаем", — сказано в сообщении.

Известно, что с 27 июля прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые ранее были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Данные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, а также запрет на ведение огня и размещение тяжёлого вооружения в населённых пунктах. При этом одним из ключевых пунктов соглашения являются дисциплинарные меры за нарушение режима тишины. Ответный же огонь в случае наступательных действий допустим только при непосредственном приказе командования.