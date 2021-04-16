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Голикова не исключила скорого снятия ограничений из-за роста объёмов вакцинации

Несмотря на то что сейчас люди немного расслабились, инфекция всё ещё остаётся среди нас, заметила она.

16 апреля 2021, 08:22
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Ход прививочной кампании от коронавирусной инфекции в России позволяет ожидать скорого снятия ограничений, но это не значит, что нужно расслабляться. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Объёмы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это даёт нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", — сказала она на заседании коллегии Минздрава РФ.

Голикова раскрыла число привившихся от коронавируса россиян

Голикова раскрыла число привившихся от коронавируса россиян

Несмотря на то что сейчас люди немного расслабились, инфекция всё ещё остаётся среди нас, заметила вице-премьер. При снятии ограничительных мер Голикова призвала действовать с осторожностью, чтобы не растерять достигнутого.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом. Она отметила, что пока всё стабильно, но наблюдается замедление в темпах снижения заболеваемости.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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