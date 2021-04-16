Голикова не исключила скорого снятия ограничений из-за роста объёмов вакцинации

Ход прививочной кампании от коронавирусной инфекции в России позволяет ожидать скорого снятия ограничений, но это не значит, что нужно расслабляться. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Объёмы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это даёт нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", — сказала она на заседании коллегии Минздрава РФ.

Несмотря на то что сейчас люди немного расслабились, инфекция всё ещё остаётся среди нас, заметила вице-премьер. При снятии ограничительных мер Голикова призвала действовать с осторожностью, чтобы не растерять достигнутого.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом. Она отметила, что пока всё стабильно, но наблюдается замедление в темпах снижения заболеваемости.

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