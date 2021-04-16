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Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в российский МИД

Дипломат прошла до дипведомства без каких-либо комментариев для собравшихся на месте журналистов.

16 апреля 2021, 08:44
<p>Дебора Броннерт. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Дебора Броннерт. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сегодня утром, 16 апреля, британский посол в Москве Дебора Броннерт прибыла в центральное здание министерства иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дипломат вышла из автомобиля и прошла до дипведомства без каких-либо комментариев для собравшихся на месте журналистов.

Посол России назвал практически мёртвыми отношения с Британией

Посол России назвал практически мёртвыми отношения с Британией

Ранее МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина из-за сообщений о якобы совершённых РФ кибератаках и концентрации российских вооружённых сил на границе с Украиной. Также накануне власти Великобритании и США заявили, что Служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds.

Отметим, что в Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам на США. Аналогично ситуацию комментируют и в СВР, однако, согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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