Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в российский МИД
Дипломат прошла до дипведомства без каких-либо комментариев для собравшихся на месте журналистов.
Дебора Броннерт. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Сегодня утром, 16 апреля, британский посол в Москве Дебора Броннерт прибыла в центральное здание министерства иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что дипломат вышла из автомобиля и прошла до дипведомства без каких-либо комментариев для собравшихся на месте журналистов.
Ранее МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина из-за сообщений о якобы совершённых РФ кибератаках и концентрации российских вооружённых сил на границе с Украиной. Также накануне власти Великобритании и США заявили, что Служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds.
Отметим, что в Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам на США. Аналогично ситуацию комментируют и в СВР, однако, согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.
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