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Иран сообщил о получении первой партии урана, обогащённого до 60%

Эта мера принята в ответ на диверсию Израиля на ядерном объекте в городе Нетенз, совершённую 11 апреля.

16 апреля 2021, 09:00
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Иранские власти сумели получить первую партию урана, обогащённого до 60%. Об этом сообщил в пятницу председатель меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф в своём твиттере.

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"С гордостью сообщаю, что этой ночью иранские учёные сумели получить уран, обогащённый до 60%. Поздравляю отважный иранский народ с этим успехом", — проинформировал он.

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Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. А на этой неделе замглавы МИД исламской республики Аббас Аракчи проанонсировал, что Тегеран со среды начинает обогащение урана до 60%. Эта мера принята в ответ на диверсию Израиля на ядерном объекте в городе Нетенз, совершённую 11 апреля. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила о причастности Израиля к ЧП.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден продлил ещё на год санкционный режим в отношении Ирана.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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