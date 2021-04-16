Иран сообщил о получении первой партии урана, обогащённого до 60%

Иранские власти сумели получить первую партию урана, обогащённого до 60%. Об этом сообщил в пятницу председатель меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф в своём твиттере.

"С гордостью сообщаю, что этой ночью иранские учёные сумели получить уран, обогащённый до 60%. Поздравляю отважный иранский народ с этим успехом", — проинформировал он.

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