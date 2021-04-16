Помогает при раке и ковиде: президент Киргизии похвастался лекарством из ядовитого иссык-кульского корня — видео

Президент Киргизии советует лечить ковид настойкой ядовитого иссык-кульского корня. Видео © Instagram / sadyr_japarov

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетил несколько больниц Бишкека и Чуйской области, где ковидных пациентов лечат настойкой ядовитого иссык-кульского корня. После этого глава государства поспешил похвастаться ноу-хау-препаратом на своей странице в "Инстаграме".

"Наши врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии", — написал Жапаров в посте.

Свой пост президент республики дополнил видеороликом, в котором показана некая жидкость, разливающаяся по пластиковым бутылкам. Надпись на них гласит, что это "Иссык-кульский корень". В инструкции к "препарату" отмечается, что настойка помогает при раке желудка и коронавирусе.

К слову, местные жители возмутились происходящим в видеоролике и жёстко раскритиковали лечение ядовитым растением. "Этим заявлением вы сами сделали себе смертельный приговор!", "Президент называет "ЭТО" лекарством?! Куда мы катимся...", "Ужас, это растение ядовито для всех животных, причём мясо павших животных тоже ядовито!" — написали в комментариях пользователи.

Добавим, что иссык-кульский корень является многолетним травянистым растением, которое широко применяют в народной медицине. Однако его воздействие на организм может быть очень опасным, вплоть до летального исхода. Дело в том, что все части растения относятся к ядовитым алкалоидам. При отравлении этим веществом происходят необратимые изменения в работе сердца и органов дыхания.

Ранее учёные нашли эффективный препарат от коронавируса. До этого лекарство применялось только для лечения трёх основных типов респираторных вирусов человека.

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