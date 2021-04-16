Байден назвал Россию и США великими державами

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Америка являются двумя великими державами, которые несут ответственность за глобальную стабильность. Об этом он сказал во время своего выступления, посвящённого РФ. Трансляцию вёл Белый дом.

"Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент Путин и я — мы несём значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии", — отметил американский лидер.

Байден добавил, что разговор с главой РФ Владимиром Путиным был открытым и уважительным. Президент США также назвал схожую черту между россиянами и американцами. По его словам, это два "гордых и патриотичных народа", которые заинтересованы в мирном и безопасном будущем.

Ранее Лайф сообщал, что 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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