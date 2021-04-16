Расстёгнутое платье не помешало: Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ
Благодаря этой победе наша сборная продолжила отрываться в общем зачёте от своих ближайших преследователей — сборной США.
Фото © AP / TASS
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира, который проходит в эти дни в Японии. За свой прокат наша пара набрала 130.15 балла.
Следом за ними расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124.75), третьими стали представители США — Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110.16).
Добавим, что во время проката у Синициной расстегнулось платье, однако даже это не помешало российскому дуэту безупречно выступить и набрать самые высокие баллы.
Скриншот © Первый канал
Благодаря этой победе Синицина и Кацалапов принесли в копилку нашей сборной ещё 12 баллов, а в сумме за два дня они набрали максимально возможные 24 балла. Всего же у россиян 73 балла, на втором месте идут американцы — 66 баллов, а замыкают тройку хозяева — сборная Японии, в активе которых 60 баллов.
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