Расстёгнутое платье не помешало: Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира, который проходит в эти дни в Японии. За свой прокат наша пара набрала 130.15 балла.

Следом за ними расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124.75), третьими стали представители США — Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110.16).

Добавим, что во время проката у Синициной расстегнулось платье, однако даже это не помешало российскому дуэту безупречно выступить и набрать самые высокие баллы.

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Благодаря этой победе Синицина и Кацалапов принесли в копилку нашей сборной ещё 12 баллов, а в сумме за два дня они набрали максимально возможные 24 балла. Всего же у россиян 73 балла, на втором месте идут американцы — 66 баллов, а замыкают тройку хозяева — сборная Японии, в активе которых 60 баллов.

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