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Расстёгнутое платье не помешало: Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ

Благодаря этой победе наша сборная продолжила отрываться в общем зачёте от своих ближайших преследователей — сборной США.

16 апреля 2021, 09:31
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира, который проходит в эти дни в Японии. За свой прокат наша пара набрала 130.15 балла.

Следом за ними расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124.75), третьими стали представители США — Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110.16).

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Добавим, что во время проката у Синициной расстегнулось платье, однако даже это не помешало российскому дуэту безупречно выступить и набрать самые высокие баллы.

Скриншот © Первый канал

Скриншот © Первый канал

Благодаря этой победе Синицина и Кацалапов принесли в копилку нашей сборной ещё 12 баллов, а в сумме за два дня они набрали максимально возможные 24 балла. Всего же у россиян 73 балла, на втором месте идут американцы — 66 баллов, а замыкают тройку хозяева — сборная Японии, в активе которых 60 баллов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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