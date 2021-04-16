"Это недопустимо": Володин заявил о "неподъёмном" росте цен на внутренний туризм после закрытия Турции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Он напомнил, как в первую волну коронавируса производители лекарств, медицинских изделий и масок взвинтили стоимость на свою продукцию. Сегодняшние отельеры и перевозчики поступили точно так же.
Совет Госдумы обсудит вопрос об обращении в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития после стремительного роста цен на отдых внутри страны. Об этом написал в своём телеграм-канале в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, в нынешних условиях, когда перелёты за границу оказались ограничены, это просто недопустимо.
"Россия ограничила полёты в Турцию и Танзанию из-за вспышки заболеваемости CoViD-19 в этих странах. Это необходимая мера — государство должно заботиться о здоровье своих граждан. Но как на это отреагировал туристический и гостиничный бизнес, перевозчики нашей страны? Как оказалось — повышением цен, причём для многих семей неподъёмным. Это недопустимо", — заявил политик.
Володин напомнил, что в первую волну страна уже сталкивалась с этим, когда производители лекарств, медицинских изделий и масок взвинтили цены на свою продукцию. Тогда законодателям пришлось вмешаться в ситуацию и принять ряд законов и решений для зашиты прав граждан.
Напомним, что с 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. При этом ранее сообщалось, что вернуть деньги за сгоревшие путёвки россияне якобы смогут только через суд. По словам экспертов, сейчас туроператоры просто не могут исполнить свои обязательства, поэтому большинство граждан соглашаются на перенос путешествий на более поздние даты.