"Это недопустимо": Володин заявил о "неподъёмном" росте цен на внутренний туризм после закрытия Турции

Он напомнил, как в первую волну коронавируса производители лекарств, медицинских изделий и масок взвинтили стоимость на свою продукцию. Сегодняшние отельеры и перевозчики поступили точно так же.

Совет Госдумы обсудит вопрос об обращении в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития после стремительного роста цен на отдых внутри страны. Об этом написал в своём телеграм-канале в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, в нынешних условиях, когда перелёты за границу оказались ограничены, это просто недопустимо.

"Россия ограничила полёты в Турцию и Танзанию из-за вспышки заболеваемости CoViD-19 в этих странах. Это необходимая мера — государство должно заботиться о здоровье своих граждан. Но как на это отреагировал туристический и гостиничный бизнес, перевозчики нашей страны? Как оказалось — повышением цен, причём для многих семей неподъёмным. Это недопустимо", — заявил политик.

Володин напомнил, что в первую волну страна уже сталкивалась с этим, когда производители лекарств, медицинских изделий и масок взвинтили цены на свою продукцию. Тогда законодателям пришлось вмешаться в ситуацию и принять ряд законов и решений для зашиты прав граждан.