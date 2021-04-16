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Песков рассказал, выдержит ли российская экономика новые санкции США

В Кремле не видят поводов сомневаться в экономической стабильности нашей страны.

16 апреля 2021, 10:16
<p>Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин </p>

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Кремль уверен в экономической стабильности России даже на фоне новых санкций США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, стабильность российской экономики обеспечивается в полной мере.

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"В полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует умеренно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно. Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим", — рассудил представитель Кремля.

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Ранее в четверг Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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Новые санкции были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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