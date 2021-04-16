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В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Москве 22 апреля

Ранее скорые переговоры анонсировал президент Белоруссии.

16 апреля 2021, 10:04
<p>Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images</p>

Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

В Кремле подтвердили встречу президентов РФ и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — в Москве 22 апреля.

"Встреча действительно запланирована на 22-е число, она готовится во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом. Это никак не связано с Посланием Федеральному собранию", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле

По словам представителя Кремля, лидеры обсудят темы, касающиеся двусторонних отношений, сотрудничества в разных областях.

Напомним, предыдущая встреча глав государств прошла 22 февраля в Сочи. Переговоры продолжались около шести с половиной часов. Путин и Лукашенко обсуждали вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важную на сегодняшний день тему — вакцинацию от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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