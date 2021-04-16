В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Москве 22 апреля

В Кремле подтвердили встречу президентов РФ и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — в Москве 22 апреля.

"Встреча действительно запланирована на 22-е число, она готовится во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом. Это никак не связано с Посланием Федеральному собранию", — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.