В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Москве 22 апреля
Ранее скорые переговоры анонсировал президент Белоруссии.
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В Кремле подтвердили встречу президентов РФ и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — в Москве 22 апреля.
"Встреча действительно запланирована на 22-е число, она готовится во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом. Это никак не связано с Посланием Федеральному собранию", — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, лидеры обсудят темы, касающиеся двусторонних отношений, сотрудничества в разных областях.
Напомним, предыдущая встреча глав государств прошла 22 февраля в Сочи. Переговоры продолжались около шести с половиной часов. Путин и Лукашенко обсуждали вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важную на сегодняшний день тему — вакцинацию от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.
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