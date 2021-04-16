Жена Ефремова впервые за полгода навестила его в колонии
Свидания были запрещены из-за пандемии коронавируса, поэтому актёр мог поддерживать связь с родными только через переписку и по телефону.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Сергей Карпухин, © ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуд
Осуждённый за смертельное ДТП в центре Москве Михаил Ефремов впервые за полгода смог встретиться со своей женой. По данным портала "Стархит", актёр не видел родных из-за ограничений, связанных с пандемией, но теперь в белгородской ИК-4 возобновились свидания и Софья Кругликова, наконец, навестила супруга.
Во всём остальном, по словам адвокатов Ефремова, содержание в колонии его устраивает. Актёр продолжает трудиться на швейном производстве — вставляет замки в молнии защитных костюмов. В исправительном учреждении к заслуженному артисту относятся уважительно: и начальство, и другие заключенные называют его "дядей Мишей".
"Условия содержания моего подзащитного устраивают, насколько мне известно, со здоровьем у него проблем нет, все хорошо. Работает, но есть и свободное время, в целом жизнь там в человеческих условиях", — сообщил представитель актёра Петр Хархорин.
Напомним, осенью прошлого года суд признал актёра виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Позже срок был уменьшен до семи с половиной лет, отбывать наказание Ефремова отправили в "звёздную колонию" в Белгородской области. Там в своё время находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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