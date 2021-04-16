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Категорий: 18

Кремль — о возможном ответе на санкции США: Принцип взаимности никто не отменял

Однако окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от главы государства, подчеркнули там.

16 апреля 2021, 10:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Россия отвечать на санкции, которые накануне ввели США.

"В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял. Но всё будет зависеть от решения, которое в итоге примет глава государства", — сказал Песков.

Греф — о новых санкциях США: Не приведут к серьёзным негативным последствиям

Греф — о новых санкциях США: Не приведут к серьёзным негативным последствиям

Как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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