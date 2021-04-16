В Тбилиси неизвестный с оружием ворвался в Банк Грузии и захватил заложников
Прибывшие на место силовики эвакуировали горожан с периметра и оцепили здание.
Вооружённый человек ворвался в Банк Грузии в Тбилиси и взял заложников. Видео © Соцсети
В Тбилиси вооружённый человек ворвался в отделение Банка Грузии и взял заложников. Об этом сообщает телеканал "Рустави-2", который ведёт прямой эфир с места событий.
Отмечается, что отделение находится в районе Авлабари в строящемся здании. На место прибыли силовики, эвакуировав горожан из периметра и оцепив здание. О пострадавших не сообщается.
Напомним, похожий инцидент в Тбилиси произошёл в ноябре 2020 года. Вооружённый мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели и взял в заложники несколько человек. Одному из них удалось снять преступника на видео.
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