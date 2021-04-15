Валютный конфликт: что означает отказ от доллара и чем обернутся новые санкции для курса рубля

15 апреля США объявили о новых санкциях против России. На этот раз пакет ограничительных мер стал значительно шире. Он затрагивает в том числе госдолг. Таким образом, сбылся один из пессимистичных прогнозов. Экономисты предупреждают: курс доллара может заметно вырасти. Впрочем, реакция рубля может оказаться неожиданной. Лайф выяснил, какими будут последствия американских санкций для валютного рынка и в каких расчётах откажутся от доллара.

Как санкции скажутся на курсе рубля

Разговоры о новых санкциях со стороны США шли давно. Экономисты предупреждали, что ограничительные меры заметно отразятся на курсе рубля только в том случае, если затронут не только отдельные лица и какие-то конкретные организации. Опасения звучали, в частности, в отношении госдолга. 15 апреля они оправдались. Джо Байден подписал указ, который вводит достаточно широкий пакет санкций.

Он затрагивает 16 организаций и 16 физических лиц, которые якобы связаны с вмешательством в американские выборы, которое приписывается России. Кроме того, определено шесть технологических компаний, которые обвиняются в оказании поддержки киберпрограмме российских спецслужб. Последует высылка десяти сотрудников Посольства РФ в Вашингтоне. Также вводится запрет финансовым компаниям напрямую приобретать новый госдолг РФ у Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния. Это связано с тем, что США считают Россию стоящей за кибератакой на программное обеспечение компании SolarWinds.

Принятые санкции угрожают увеличением оттока капитала нерезидентов из рублёвых активов. Прежде всего из ОФЗ, против новых выпусков которых введены ограничения. Индекс государственных облигаций РФ RGBI с утра четверга уже начал заметно снижаться. Об этом говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

— В то же время есть несколько факторов, которые сейчас сдерживают ослабление курса рубля. Это подорожание нефти до 65–66 долларов за баррель, подготовка компаний к налоговому периоду, а также умеренный общерыночный аппетит к риску, — пояснил Александр Бахтин.

Аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов обращает внимание, что санкции против госдолга могут быть разными. Введённые ограничения, по его мнению, заметного влияния на курс рубля не окажут. Он отметил, что с 2019 года уже существуют санкции для американских банков на первичный рынок валютного госдолга. Однако на аукционах по размещению рублёвого госдолга большую часть, как правило, выкупают российские банки, а доля нерезидентов в ОФЗ снижается. На данный момент она составляет около 20%, хотя в марте прошлого года была 35%.

— Исходя из этого, можно предположить, что санкции в отношении первичного госдолга не возымеют серьёзных последствий для российской экономики. Однако гораздо серьёзнее будет ощущаться введение ограничений на операции на вторичный госдолг. В особенности запрет нерезидентам владеть старыми выпусками ОФЗ. Но такого рода ограничений пока вводить не планируется, судя по информации в открытых источниках. Также, учитывая низкий госдолг РФ и большие валютные запасы, можно утверждать, что санкции окажут не столько экономическое, сколько политическое давление, ухудшив и без того натянутые отношения между Россией и США. Особенно это актуально после телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, по результатам которого было предложено провести встречу для обсуждения накопившихся противоречий, — заключил Андрей Маслов.

Какие колебания ждут курс доллара

Александр Бахтин считает, что до начала лета курс доллара будет на уровне 75–78 рублей, а евро — 89–92,5. При этом аналитик отметил: во втором квартале может наблюдаться сезонное снижение показателя счёта текущих операций, профицит которого служил поддержкой рублю в начале года. К тому же открытие границ и активизация выездного туризма в этот период могут способствовать увеличению физического спроса на валюту.

Андрей Маслов предупреждает, что курс рубля этой весной будет заметно колебаться, волатильность на валютном рынке возрастёт. Впрочем, фактор санкций в ближайшей перспективе должен ослабнуть, а вместе с ним начнёт дешеветь и доллар.

— Весной курс будет колебаться в расширенном коридоре в 76–80 рублей за доллар и 90–94 рубля за евро. Возможно, на короткий срок будут пробиты отметки в 80 рублей за доллар и 95 рублей за евро. Однако нет причин полагать, что рубль надолго закрепится на этих значениях или выше. Если, конечно, не последуют более жёсткие экономические санкции — на вторичный госдолг или отключение от SWIFT, — считает Андрей Маслов.

Запрет покупки российского госдолга на первичном рынке означает общее снижение привлекательности отечественных ОФЗ для нерезидентов, потому рубль и потерял серьёзно на торгах в четверг. Но постепенно он может отыграть потерянные позиции, если не будет каких-то новостей о более жёстких санкциях. Так считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, инвесторы часто вкладываются в рисковые активы, несмотря ни на что, поскольку главный фактор для них — это доходность. А доходность российских ОФЗ на рынке довольно высока (6–8%). На фоне общего падения прибыли это высокий показатель, который привлекает инвесторов. Артём Деев считает, что в ближайшее время произойдёт откат к уровню 76 рублей за доллар и 88–89 — за евро.

— Запрет на покупку ОФЗ при первичном размещении — это самый мягкий вариант санкций на госдолг. В этом случае нельзя купить долг на первичке, но можно купить эти же облигации сразу после размещения на вторичных торгах. По сути, такие санкции не оказывают заметного влияния на рынок. Они лишь ограничивают возможность получения премий иностранными участниками на первичных размещениях. Кроме того, в этой новости есть и существенный позитив. Рынок ждал санкций, и развязка может привести, наоборот, к снятию неопределённости и открыть путь к покупке российского риска. В этом случае мы, напротив, можем увидеть укрепление рубля и рост цен облигаций, — отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

В каких расчётах откажутся от доллара

Курс на дедолларизацию экономики идёт уже несколько лет, но усилился в конце февраля. Тогда Минфин сократил доли доллара и евро в валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45 до 35%. При этом включил туда иену, доля которой составила 5%, а также юань (15%). Тогда же замглавы МИД Сергей Рябков высказал мнение, что России необходимо сократить использование доллара из-за планов США ужесточить санкции.

Сейчас МИД ещё раз подтвердил свою позицию. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что действия США поставили под сомнение целесообразность применения доллара и надёжность подконтрольных Западу платёжных механизмов. По её словам, в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении трансакций.

— Полностью отказаться от доллара невозможно, но тенденция по сокращению его доли в расчётах между странами будет только усиливаться. Это, можно сказать, уже официальная позиция. К тому же все возможности для такого развития событий уже есть. В России запущена своя платёжная система, накапливаются резервы в золоте, разработаны варианты работы на случай проблем со SWIFT, снижена доля долларов в резервах. К тому же наши торговые партнёры также заинтересованы перейти на расчёты в нацвалюте, — пояснил главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

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