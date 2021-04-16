Песков успокоил журналистов, взволнованных покашливанием Путина
Глава государства и вчера, и сегодня чувствует себя в полном порядке, заверили в Кремле.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин, сделавший обе прививки от коронавируса, — в совершенном порядке. В этом журналистов заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сотрудники СМИ выразили некоторое беспокойство по поводу покашливания российского лидера во время длительных выступлений, но, со слов Пескова, волноваться не о чем.
"Президент и вчера, и сегодня себя чувствует в порядке абсолютно", — заявил представитель Кремля.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.
14 апреля Путин привился повторно и призвал всех последовать своему примеру. Даже тех, кто уже переболел.
Выбор редакции
В Кремле заявили, что Россия не ставит условий для встречи Путина и Байдена
Песков назвал "совсем не верной" позицию Турции по Крыму и оценил переговоры Эрдогана и Зеленского
Жена Ефремова впервые за полгода навестила его в колонии
Пенсионерка из Подмосковья обратилась в полицию из-за неудач внука в компьютерной игре
Житель Балашихи устроил стрельбу из автомата во дворе дома и разгуливал с оружием по подъезду — видео
Комментариев: 0