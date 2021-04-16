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Песков успокоил журналистов, взволнованных покашливанием Путина

Глава государства и вчера, и сегодня чувствует себя в полном порядке, заверили в Кремле.

16 апреля 2021, 10:11

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, сделавший обе прививки от коронавируса, — в совершенном порядке. В этом журналистов заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сотрудники СМИ выразили некоторое беспокойство по поводу покашливания российского лидера во время длительных выступлений, но, со слов Пескова, волноваться не о чем.

Путин рассказал о "хорошем иммунном ответе" уже после первой прививки от коронавируса

Путин рассказал о "хорошем иммунном ответе" уже после первой прививки от коронавируса

"Президент и вчера, и сегодня себя чувствует в порядке абсолютно",  заявил представитель Кремля.

Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второй прививки

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второй прививки

14 апреля Путин привился повторно и призвал всех последовать своему примеру. Даже тех, кто уже переболел.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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