Песков успокоил журналистов, взволнованных покашливанием Путина

Президент России Владимир Путин, сделавший обе прививки от коронавируса, — в совершенном порядке. В этом журналистов заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сотрудники СМИ выразили некоторое беспокойство по поводу покашливания российского лидера во время длительных выступлений, но, со слов Пескова, волноваться не о чем.