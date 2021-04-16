Песков — о словах Зеленского о запросе на разговор с Путиным: Без комментариев
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что политсоветники и помощники глав государств находятся в постоянном контакте.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он запрашивал разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
"Без комментариев оставляю. В постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств", — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.
Он также добавил, что оперативные вопросы имеют возможность обсуждаться регулярно.
Ранее глава Незалежной подтвердил, что запрашивал разговор с Путиным, когда в Донбассе погибло четыре украинских военных и ещё двое были ранены, и назвал показательным то, что не получил ответа.
Напомним, в Кремле уже сообщали, что не получали запросов от Киева на разговор Зеленского с Путиным. Тогда отмечалось, что, возможно, они ещё не дошли по дипломатическим каналам. Вместе с тем представитель Кремля заверил, что если телефонный разговор состоится, то российская сторона найдёт что сказать на фоне роста напряжённости в Донбассе.
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