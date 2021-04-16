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Песков — о словах Зеленского о запросе на разговор с Путиным: Без комментариев

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что политсоветники и помощники глав государств находятся в постоянном контакте.

16 апреля 2021, 10:16
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он запрашивал разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

"Без комментариев оставляю. В постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств", — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

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Он также добавил, что оперативные вопросы имеют возможность обсуждаться регулярно.

Ранее глава Незалежной подтвердил, что запрашивал разговор с Путиным, когда в Донбассе погибло четыре украинских военных и ещё двое были ранены, и назвал показательным то, что не получил ответа.

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Напомним, в Кремле уже сообщали, что не получали запросов от Киева на разговор Зеленского с Путиным. Тогда отмечалось, что, возможно, они ещё не дошли по дипломатическим каналам. Вместе с тем представитель Кремля заверил, что если телефонный разговор состоится, то российская сторона найдёт что сказать на фоне роста напряжённости в Донбассе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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