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Эдгард Запашный назвал плюсы и минусы обязательной маркировки животных

В случае принятия законопроекта необходимо создать специальную зоополицию, которая будет заниматься проверкой, заметил он.

16 апреля 2021, 10:36
<p>Эдгар Запашный. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMkKzaXs2z7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zapashny.ru</a></p>

Эдгар Запашный. Фото © Instagram / zapashny.ru

Безусловным плюсом обязательной маркировки животных является то, что к хозяину можно будет применить меры, если он выбросил питомца. Однако в то же время, вероятно, подобная процедура будет платной, что является минусом. Такое мнение высказал артист и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

"Бабушка сердобольная, которая подбирает кого-то постоянно и имеет 20–30 кошек на своём загородном участке, скажет: "У меня просто денег нет". И что с ней делать?" — приводит слова Запашного радио Sputnik.

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Артист также заметил, что сейчас в России не существует зоополиции, которая бы взяла на себя работу по проверке маркировки и бродячих животных. А отдавать эти обязанности обычным правоохранителям нельзя.

"Это небезопасное мероприятие, когда здоровый пёс под 60 килограммов будет скалиться, с ним надо правильно взаимодействовать. Придётся создавать некую структуру профессиональных людей, которые будут этим заниматься, это недешёвый процесс", — добавил Запашный, уточнив, что сделать это надо будет по всей стране.

Сейчас подобные правила регистрации питомцев и чипирования есть в государственных учреждениях, работающих с животными, заметил директор цирка.

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О положительном заключении правительства касательно законопроекта об обязательном учёте и маркировке животных, разработанного Минсельхозом, сообщил "Известиям" глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Осенью он будет внесён в Госдуму, а маркировка домашних животных может начаться уже с 2022 года.

Ранее зоозащитница Динара Агеева назвала преимущества законопроекта об обязательной регистрации животных. Она отметила, что благодаря инициативе люди научатся бережнее относиться к домашним питомцам и нести за них ответственность в результате несчастных случаев.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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