В Кремле отреагировали на слова Байдена о желании США преодолеть эскалацию с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Вашингтон стремится избежать эскалации с Москвой, сообщил, что ранее глава РФ Владимир Путин неоднократно высказывал аналогичную позицию.

"О целесообразности выстраивания отношений, нормализации отношений и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно. Это его позиция. Он неоднократно говорил, что мы готовы настолько развивать наш диалог", — отметил Песков.

По его словам, точки зрения Путина и Байдена однозначно не совпадают в понимании того, что выстраивать отношения надо на взаимовыгодной основе и совпадении интересов. Кроме того, "неприемлемым остаётся санкционное пристрастие" США, добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о предложении Байдена провести очную встречу с Путиным, Песков уточнил, что российской стороне потребуется некоторое время, чтобы проанализировать эту идею.



Ранее Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвящённой отношениям с Россией, заявил, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Москвой. Штаты, по его словам, хотели бы преодолеть эскалацию с РФ.

Также Лайф сообщал, что 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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