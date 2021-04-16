В Кремле заявили, что Россия не ставит условий для встречи Путина и Байдена

"Хочу вам напомнить изначальное предложение президента Путина. Он говорил про предстоящие несколько дней, а потом говорил "или в другое время позже". Но он не сообщал о каких-либо условиях", — ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля условия, чтобы встреча президентов состоялась.