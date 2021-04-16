В Кремле заявили, что Россия не ставит условий для встречи Путина и Байдена
Изначально инициатива наладить диалог с США была озвучена российским лидером.
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Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена не оговаривается какими-либо условиями. Об их наличии российский лидер не заявлял, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Хочу вам напомнить изначальное предложение президента Путина. Он говорил про предстоящие несколько дней, а потом говорил "или в другое время позже". Но он не сообщал о каких-либо условиях", — ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля условия, чтобы встреча президентов состоялась.
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Представитель Кремля отметил, что изначально инициатива наладить диалог и выстроить отношения между США и РФ была озвучена именно Путиным.
Ранее сообщалось, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
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