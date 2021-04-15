Для чего Эрдоган направляет джихадистов в Европу: сирийские боевики готовятся к битве за Донбасс
Турция начинает перебрасывать боевиков из подконтрольных ей сирийских провинций на Украину. Как полагают эксперты, таким образом Эрдоган хочет закрепиться на территории Украины, откуда уже будет развивать дальнейшую экспансию с прицелом на захват Крыма.
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Как сообщает телеграм-канал Wargonzo, ссылаясь на арабоязычные паблики в "Телеграме" и "Твиттере", на севере Сирии вербуют боевиков для Украины. По сведениям Wargonzo, подбор наёмников осуществляется при содействии турецких спецслужб.
— Отдельно ведутся переговоры с "муджахедами", которые ранее входили в террористическую группировку "Имарат Кавказ" и уехали на "джихад" в Сирию. Их преимущество — в знании русского языка… Таким образом Киев планирует реанимировать традицию 2014-2015 годов, а именно создать подразделение по типу "батальона имени Джохара Дудаева", сформированного из радикально настроенных выходцев с Северного Кавказа, постоянно проживавших на Украине или бежавших туда после Первой и Второй чеченских кампаний, — говорится в сообщении.
Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что такое положение вещей возможно, так как совсем недавно состоялась встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана, на которой, как сообщалось для прессы, политики обсудили поставки беспилотников "Байрактар", а также выступили с совместным заявлением по Крыму. Вероятно, что на закрытой от журналистов части встречи обсуждались и другие вопросы.
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— Допускаю, что Украина вцепилась в сценарий войны в Нагорном Карабахе, и Турция готова помочь ей так же, как она помогла армии Азербайджана. Стоит отметить, что воинственная риторика со стороны Киева сейчас сократилась, после того как Байден позвонил Путину, да и желания идти на штыки Донбасса в ВСУ не наблюдается. Так что можно предположить, что в качестве ударной силы будут брошены наёмники, которым абсолютно всё равно, за кого воевать, лишь бы платили деньги, — пояснил Леонков.
Согласно информации Wargonzo, предполагаемая "зарплата" для боевиков составляет 2000 долларов. Как считает публицист Борис Рожин, для жителей районов Алеппо и Идлиб это достаточные деньги, чтобы отправиться на войну в другую страну.
— Эти люди являются прежде всего пушечным мясом, которое действительно едет за деньгами. Их уже видели и в Ливии, и в Карабахе, возможно, увидят в Йемене и, наверное, на Украине. Турция их использует в своих целях, это её универсальный инструмент, в который, кстати, входят и более профессиональные кадры, сидящие на значительно более высоких окладах. Главной движущей силой этих наёмников является беднота, которая зарабатывает едва ли 30–40 долларов в месяц, конечно, для них зарплаты в одну или две тысячи долларов выглядят заоблачными суммами, поэтому они и воспринимают подобные действия как очень рискованную работу. Качество, впрочем, таких боевиков остаётся весьма сомнительным, — сказал Борис Рожин.
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Сирийские боевики в том числе должны будут стать застрельщиками будущего конфликта, полагает военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, украинская армия воевать не хочет и в случае военного конфликта с Россией с большой долей вероятности перейдёт на сторону противника.
— Скорее всего, Турция действительно отправляет боевиков на Украину точно так же, как она действовала в Карабахе. При этом есть нюанс — ВСУ не хотят воевать: ни украинские солдаты, ни большинство офицеров, они, скорее, вместе с армией России пойдут против хунты на Киев. Это понимают как Эрдоган, так и Киев, поэтому турки и перебрасывают боевиков на Донбасс. Пока речь идёт о нескольких сотнях человек. Всё это говорит о том, что Эрдоган в числе тех, кто хочет разжечь войну. Нужно ему это для простой цели — создать плацдарм на Украине, как он организовал его в Азербайджане. С помощью него он сможет с одной стороны претендовать на Крым, а с другой проводить экспансию в Россию и Европу, — отметил Сивков.
При этом достаточно важным является вопрос боевого слаживания частей. Не секрет, что даже на уровне взаимодействия ВСУ и частей Национальной Гвардии, в которую вошли так называемые Батальоны Территориальной Обороны, те же наёмники, собранные олигархами в 2014–2015 годах, — большие проблемы. Вплоть до преднамеренных обстрелов друг друга. Однако, полагает Борис Рожин, части исламистов — не новость для нынешней Украины.
— Во время кампании 2014–2015 годов со стороны Украины действовал чеченский батальон из сбежавших боевиков с чеченских войн, участвовал в боях под Дебальцево. Были и боевики-одиночки — разных национальностей, даже развёрнуты крымско-татарские батальоны, такие как "Аскер", батальон "Крым", батальон "имени Номана Челебиджихана". Понятно, что иностранцам будет сложнее, но при определённых усилиях их вполне можно встроить в структуру ВСУ. Они вполне могут появляться на определённых участках фронта и переходить в оперативное подчинение какой-либо бригаде, — объяснил эксперт.
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Напомним, одним из наиболее неприятных "сюрпризов" в Карабахской войне, прошедшей осенью 2020 года, стала накачка сил Азербайджана сирийскими боевиками. В ограниченный срок Азербайджан при поддержке Турции смог нарастить их количество до 2000 человек. Как показала практика, боевики шли в тех местах, куда командующие азербайджанской армией не хотели посылать регулярные части.
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