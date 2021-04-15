Для чего Эрдоган направляет джихадистов в Европу: сирийские боевики готовятся к битве за Донбасс

Как сообщает телеграм-канал Wargonzo, ссылаясь на арабоязычные паблики в "Телеграме" и "Твиттере", на севере Сирии вербуют боевиков для Украины. По сведениям Wargonzo, подбор наёмников осуществляется при содействии турецких спецслужб.

— Отдельно ведутся переговоры с "муджахедами", которые ранее входили в террористическую группировку "Имарат Кавказ" и уехали на "джихад" в Сирию. Их преимущество — в знании русского языка… Таким образом Киев планирует реанимировать традицию 2014-2015 годов, а именно создать подразделение по типу "батальона имени Джохара Дудаева", сформированного из радикально настроенных выходцев с Северного Кавказа, постоянно проживавших на Украине или бежавших туда после Первой и Второй чеченских кампаний, — говорится в сообщении.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что такое положение вещей возможно, так как совсем недавно состоялась встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана, на которой, как сообщалось для прессы, политики обсудили поставки беспилотников "Байрактар", а также выступили с совместным заявлением по Крыму. Вероятно, что на закрытой от журналистов части встречи обсуждались и другие вопросы.

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— Допускаю, что Украина вцепилась в сценарий войны в Нагорном Карабахе, и Турция готова помочь ей так же, как она помогла армии Азербайджана. Стоит отметить, что воинственная риторика со стороны Киева сейчас сократилась, после того как Байден позвонил Путину, да и желания идти на штыки Донбасса в ВСУ не наблюдается. Так что можно предположить, что в качестве ударной силы будут брошены наёмники, которым абсолютно всё равно, за кого воевать, лишь бы платили деньги, — пояснил Леонков.

Согласно информации Wargonzo, предполагаемая "зарплата" для боевиков составляет 2000 долларов. Как считает публицист Борис Рожин, для жителей районов Алеппо и Идлиб это достаточные деньги, чтобы отправиться на войну в другую страну.

— Эти люди являются прежде всего пушечным мясом, которое действительно едет за деньгами. Их уже видели и в Ливии, и в Карабахе, возможно, увидят в Йемене и, наверное, на Украине. Турция их использует в своих целях, это её универсальный инструмент, в который, кстати, входят и более профессиональные кадры, сидящие на значительно более высоких окладах. Главной движущей силой этих наёмников является беднота, которая зарабатывает едва ли 30–40 долларов в месяц, конечно, для них зарплаты в одну или две тысячи долларов выглядят заоблачными суммами, поэтому они и воспринимают подобные действия как очень рискованную работу. Качество, впрочем, таких боевиков остаётся весьма сомнительным, — сказал Борис Рожин.

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Сирийские боевики в том числе должны будут стать застрельщиками будущего конфликта, полагает военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, украинская армия воевать не хочет и в случае военного конфликта с Россией с большой долей вероятности перейдёт на сторону противника.

— Скорее всего, Турция действительно отправляет боевиков на Украину точно так же, как она действовала в Карабахе. При этом есть нюанс — ВСУ не хотят воевать: ни украинские солдаты, ни большинство офицеров, они, скорее, вместе с армией России пойдут против хунты на Киев. Это понимают как Эрдоган, так и Киев, поэтому турки и перебрасывают боевиков на Донбасс. Пока речь идёт о нескольких сотнях человек. Всё это говорит о том, что Эрдоган в числе тех, кто хочет разжечь войну. Нужно ему это для простой цели — создать плацдарм на Украине, как он организовал его в Азербайджане. С помощью него он сможет с одной стороны претендовать на Крым, а с другой проводить экспансию в Россию и Европу, — отметил Сивков.

При этом достаточно важным является вопрос боевого слаживания частей. Не секрет, что даже на уровне взаимодействия ВСУ и частей Национальной Гвардии, в которую вошли так называемые Батальоны Территориальной Обороны, те же наёмники, собранные олигархами в 2014–2015 годах, — большие проблемы. Вплоть до преднамеренных обстрелов друг друга. Однако, полагает Борис Рожин, части исламистов — не новость для нынешней Украины.

— Во время кампании 2014–2015 годов со стороны Украины действовал чеченский батальон из сбежавших боевиков с чеченских войн, участвовал в боях под Дебальцево. Были и боевики-одиночки — разных национальностей, даже развёрнуты крымско-татарские батальоны, такие как "Аскер", батальон "Крым", батальон "имени Номана Челебиджихана". Понятно, что иностранцам будет сложнее, но при определённых усилиях их вполне можно встроить в структуру ВСУ. Они вполне могут появляться на определённых участках фронта и переходить в оперативное подчинение какой-либо бригаде, — объяснил эксперт.

Напомним, одним из наиболее неприятных "сюрпризов" в Карабахской войне, прошедшей осенью 2020 года, стала накачка сил Азербайджана сирийскими боевиками. В ограниченный срок Азербайджан при поддержке Турции смог нарастить их количество до 2000 человек. Как показала практика, боевики шли в тех местах, куда командующие азербайджанской армией не хотели посылать регулярные части.

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