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Терапевт назвала "самый отвратительный" мёд

Врач объяснила, в какое время года этот сладкий продукт может быть особенно вредным.

16 апреля 2021, 11:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С приходом весеннего тепла природа постепенно оживает, и в связи с этим начинают появляться характерные для данного периода продукты, один из которых — майский мёд. Апитерапевт Валентина Касьяненко рассказала телеканалу "Звезда", почему не стоит злоупотреблять этим продуктом.

"Как раз самый отвратительный мёд — это майский. Пчёлы зимой болеют, и к началу весны их начинают лечить различными химическими препаратами", — пояснила Касьяненко.
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По словам врача, у таких пчёл плохо развиты слюнные железы, поскольку они попросту забиты лекарственными веществами. Однако, несмотря на это, железы активно участвуют в переработке растительного нектара в мёд. Таким образом, получается, что насекомые производят продукт отнюдь не лучшего качества.

Как отметила медик, "пчёлы не знают о том, что они больные" и продолжают откладывать мёд так, как предписывает им природа. Именно по этой причине в последний весенний месяц этот сладкий продукт является наиболее вредным в силу избыточного содержания в нём ненужных химических веществ.

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А недавно нутрициолог Ольга Деккер рассказала россиянам о самом полезном способе приготовления яиц, при котором холестерина можно не бояться. При этом специалист призвала включать в рацион разные виды яиц, но не рекомендовала есть одно и то же блюдо из этого продукта каждый день на завтрак.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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