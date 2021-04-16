Цымбалюк-Романовская показала, в каком состоянии пребывает могила Джигарханяна — видео

Цымбалюк-Романовская показала, в каком состоянии пребывает последнее пристанище Джигарханяна. Видео © Instagram / vitalinaromanovskaya

Со смерти легендарного актёра Армена Джигарханяна прошло почти полгода. Всё это время экс-супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская не посещала кладбище, опасаясь встретить там близких покойного. Но вчера она всё-таки навестила могилу и даже навела там порядок.

"Теперь вы можете почтить память Армена Джигарханяна достойно. Он жил и работал ради вас. Я, очевидно, единственный человек, который будет убираться на его могиле. Только не забывайте, что он был лучшим", — обратилась пианистка к своим подписчикам в "Инстаграме".

Как пишет издание "Дни.ру", Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от состояния могилы Джигарханяна. После зимы кладбищенский холм был засорён старой листвой и сгнившими венками. Так, за два часа, которые провела там Виталина, набралось десять больших пакетов мусора.

К слову, пианистка до последнего сомневалась, стоит ли ей идти на кладбище, поскольку до сих пор для знакомых Джигарханяна она является противоречивой персоной. Однако Виталина не пожалела о том, что нашла в себе силы почтить память экс-супруга, и поблагодарила подписчиков за поддержку.

Напомним, народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября. Как сообщал Лайф, в его театре смерть артиста назвали большой трагедией, а в Мосгордуме заявили, что в столице могут увековечить память об Армене Борисовиче.

Авторы