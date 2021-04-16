Коляда стал третьим в произвольной программе на командном ЧМ и упрочил лидерство России
Ещё один представитель нашей страны — Евгений Семененко — смог подняться на пятую строчку.
Фото © ТАСС / Наталья Федосенко
Россиянин Михаил Коляда стал третьим в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Осаке, принеся в копилку сборной нашей страны 10 баллов. Всего за свой прокат он получил 180,72 балла, что стало его личным рекордом.
Победу же одержал действующий чемпион мира Нейтан Чен из США, на втором месте остался хозяин соревнований Юдзуру Ханю. Добавим, что ещё один представитель нашей сборной — Евгений Семененко — остановился на пятой строчке, принеся в актив команды восемь баллов.
Таким образом, сборная России упрочила отрыв от преследователей в общем зачёте. Теперь у нашей команды 91 балл, тогда как у американской сборной, которая расположилась на второй строчке, 83 балла. Третьими идут японцы — 78 баллов.
Фигурное катание. Интересное по теме
Расстёгнутое платье не помешало: Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ
сегодня в 09:31
Оторвались от американцев: Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ
сегодня в 08:12
Американец Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Коляда — пятый
вчера в 11:07
Выбор редакции
Технического поражения не будет: КДК вынес решение по скандалу на матче "Локомотив" — "Спартак"
Расстёгнутое платье не помешало: Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ
Оторвались от американцев: Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ
Прокурор запросила 11 лет колонии для бывшего полковника ФСБ Черкалина
"Роскосмос" передал США последнюю партию двигателей РД-180
Комментариев: 0