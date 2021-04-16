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Категорий: 18

Коляда стал третьим в произвольной программе на командном ЧМ и упрочил лидерство России

Ещё один представитель нашей страны — Евгений Семененко — смог подняться на пятую строчку.

16 апреля 2021, 11:18
<p>Фото © ТАСС / Наталья Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталья Федосенко

Россиянин Михаил Коляда стал третьим в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Осаке, принеся в копилку сборной нашей страны 10 баллов. Всего за свой прокат он получил 180,72 балла, что стало его личным рекордом.

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Победу же одержал действующий чемпион мира Нейтан Чен из США, на втором месте остался хозяин соревнований Юдзуру Ханю. Добавим, что ещё один представитель нашей сборной — Евгений Семененко — остановился на пятой строчке, принеся в актив команды восемь баллов.

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Таким образом, сборная России упрочила отрыв от преследователей в общем зачёте. Теперь у нашей команды 91 балл, тогда как у американской сборной, которая расположилась на второй строчке, 83 балла. Третьими идут японцы — 78 баллов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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