Коляда стал третьим в произвольной программе на командном ЧМ и упрочил лидерство России

Россиянин Михаил Коляда стал третьим в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Осаке, принеся в копилку сборной нашей страны 10 баллов. Всего за свой прокат он получил 180,72 балла, что стало его личным рекордом.

Победу же одержал действующий чемпион мира Нейтан Чен из США, на втором месте остался хозяин соревнований Юдзуру Ханю. Добавим, что ещё один представитель нашей сборной — Евгений Семененко — остановился на пятой строчке, принеся в актив команды восемь баллов.

Таким образом, сборная России упрочила отрыв от преследователей в общем зачёте. Теперь у нашей команды 91 балл, тогда как у американской сборной, которая расположилась на второй строчке, 83 балла. Третьими идут японцы — 78 баллов.

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