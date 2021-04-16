Прижигал руки и ноги утюгом: жителя Кузбасса обвиняют в истязании пасынка

Следствие предъявило обвинение 32-летнему жителю Новокузнецкого района Кемеровской области за истязания пасынка, которому он прижигал руки и ноги утюгом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"В настоящее время мужчина задержан, даёт признательные показания", — говорится в записи.

По данным СК, в апреле текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно прижигал горячим утюгом руки и ноги 11-летнему пасынку по малозначительным поводам. Из-за случившегося мальчик несколько дней не появлялся в школе, и преподаватели сообщили об этом правоохранителям.

Установлено, что семья состояла на профилактическом учёте и инспекторы ПДН проверили ребёнка. Двери открыл мужчина, а его женщина с сыном в это время спрятались в подполье, о чём позже он признался полицейским. Осмотр мальчика показал ожоги на теле, его изъяли из семьи и госпитализировали. По словам пострадавшего, повреждения ему причинил отчим.

Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.

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