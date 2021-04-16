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Технического поражения не будет: КДК вынес решение по скандалу на матче "Локомотив" — "Спартак"

Напомним, столичное дерби получилось как никогда горячим, победу в котором праздновали железнодорожники.

16 апреля 2021, 11:29
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

КДК РФС вынес решение по скандальному инциденту в матче "Локомотив" — "Спартак", участниками которого стали начальники обеих команд, зашедшие в судейскую комнату. Отметим, что, согласно регламенту, это запрещается делать как до, так и во время и после матча.

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По информации журналиста Сергея Егорова, которую он сообщил в своём телеграм-канале, "Локомотив" из-за действий начальника команды Станислава Сухины проведёт один матч РПЛ на нейтральном поле за пределами Москвы. Кроме того, и Сухина, и его коллега Козловцев заплатят по 150 тысяч рублей штрафа.

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"В судейскую не заходил": Начальник "Локомотива" прокомментировал скандал в матче со "Спартаком"

Напомним, что сама игра завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0. Позже "Спартак" опубликовал ролик, на котором запечатлён начальник "Локомотива" Станислав Сухина, выходящий из судейской комнаты. Красно-белые в связи с этим обратились в РФС с просьбой рассмотреть этот эпизод. Согласно регламенту, "Локомотиву" грозило техническое поражение. Чуть позже СМИ опубликовали ролик, на котором был запечатлён начальник "Спартака" Василий Козловцев, заходящий в судейскую после матча.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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