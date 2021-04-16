Google пообещал удалить весь противоправный контент в ближайшее время

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ провела встречу с представителями компании Google. Об итогах общения, которое проходило в режиме видеоконференции, журналистам рассказал руководитель комиссии Василий Пискарёв. По его словам, делегация, представляющая интересы IT-гиганта, пообещала вникнуть в суть претензий и удалить весь противоправный контент в ближайшее время.

"Мы привели доказательства, и они сказали, что с этими материалами будут работать. Всё, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время", — заявил по итогам встречи Пискарёв.

Он отметил, что отдельное внимание на встрече было уделено злоупотреблениям со стороны "Ютуба". В частности, обсуждались кейсы с введением ограничений в отношении фильмов "Ржев" и "Беслан". По словам Пискарёва, представители корпорации проявили большую заинтересованность в диалоге и указали, что не хотят терять российскую аудиторию с охватом примерно 80 миллионов ежедневных посещений, если говорить о "Ютубе".

"Мы убедились в том, что Google готов работать и дальше в правовом поле. Он исключительно в этом плане заинтересован, чтобы наши законы были соблюдены", — подытожил глава думской комиссии.

Мы также писали, что популярные во всём мире социальные сети "Твиттер", "Фейсбук" и "Инстаграм" стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории. А месяц назад Роскомнадзор замедлил трафик "Твиттера" из-за тех же нарушений — компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России.

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