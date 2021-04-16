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Google пообещал удалить весь противоправный контент в ближайшее время

Представители корпорации вышли на связь с Госдумой, выразили готовность продолжать работать в российском правовом поле и отметили важность российской аудитории.

16 апреля 2021, 11:21

Фото © Pixabay

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ провела встречу с представителями компании Google. Об итогах общения, которое проходило в режиме видеоконференции, журналистам рассказал руководитель комиссии Василий Пискарёв. По его словам, делегация, представляющая интересы IT-гиганта, пообещала вникнуть в суть претензий и удалить весь противоправный контент в ближайшее время.

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"Мы привели доказательства, и они сказали, что с этими материалами будут работать. Всё, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время", — заявил по итогам встречи Пискарёв.

Он отметил, что отдельное внимание на встрече было уделено злоупотреблениям со стороны "Ютуба". В частности, обсуждались кейсы с введением ограничений в отношении фильмов "Ржев" и "Беслан". По словам Пискарёва, представители корпорации проявили большую заинтересованность в диалоге и указали, что не хотят терять российскую аудиторию с охватом примерно 80 миллионов ежедневных посещений, если говорить о "Ютубе".

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"Мы убедились в том, что Google готов работать и дальше в правовом поле. Он исключительно в этом плане заинтересован, чтобы наши законы были соблюдены", подытожил глава думской комиссии.

Как уже сообщал Лайф, 10 марта Google оплатил рекордный штраф в размере трёх миллионов рублей за отказ фильтровать результаты поиска. Ранее компания уже выплачивала штрафы в 500, 700 тысяч и полтора миллиона рублей за аналогичные нарушения.

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Мы также писали, что популярные во всём мире социальные сети "Твиттер", "Фейсбук" и "Инстаграм" стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории. А месяц назад Роскомнадзор замедлил трафик "Твиттера" из-за тех же нарушений — компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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