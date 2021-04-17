"Поймали в ресторане": ФСБ показала видео задержания и допроса украинского дипломата Сосонюка
Также выяснилось, что консул интересовался вопросом приобретения баз данных россиян, включающих в себя информацию о прописках, автомобилях и уголовных делах.
Кадр из видео ЦОС ФСБ РФ
ФСБ показала видео задержания и допроса украинского дипломата Сосонюка. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса сотрудника Генконсульства Украины Александра Сосонюка.
На кадрах видно, что в момент задержания дипломат встречался в ресторане с женщиной, от которой, вероятно, и предполагал получить закрытые данные о россиянах. Позже сотрудники ФСБ сообщили ему, что он был задержан с поличным. Кроме того, правоохранители опросили продавца с местного рынка электроники, который рассказал, что в марте этого года Сосонюк приходил к нему и интересовался вопросом приобретения баз данных россиян, включающих в себя информацию о прописках, автомобилях и уголовных делах.
Напомним, Александра Сосонюка задержали накануне в Санкт-Петербурге. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. В МИД РФ сообщили, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.
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