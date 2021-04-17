"Поймали в ресторане": ФСБ показала видео задержания и допроса украинского дипломата Сосонюка

На кадрах видно, что в момент задержания дипломат встречался в ресторане с женщиной, от которой, вероятно, и предполагал получить закрытые данные о россиянах. Позже сотрудники ФСБ сообщили ему, что он был задержан с поличным. Кроме того, правоохранители опросили продавца с местного рынка электроники, который рассказал, что в марте этого года Сосонюк приходил к нему и интересовался вопросом приобретения баз данных россиян, включающих в себя информацию о прописках, автомобилях и уголовных делах.