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Украинский дипломат Сосонюк задержан в Петербурге за получение закрытой информации

В ФСБ его деятельность назвали враждебной и несовместимой с его статусом дипломата.

17 апреля 2021, 07:03

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сотрудники ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов.

"16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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В ведомстве деятельность Сосонюка назвали враждебной и несовместимой с его статусом дипломата. Там добавили, что в отношении консула будут применены меры согласно нормам международного права.

Ранее Лайф сообщал, что обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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