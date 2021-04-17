Украинский дипломат Сосонюк задержан в Петербурге за получение закрытой информации

Сотрудники ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов.

"16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве деятельность Сосонюка назвали враждебной и несовместимой с его статусом дипломата. Там добавили, что в отношении консула будут применены меры согласно нормам международного права.

Ранее Лайф сообщал, что обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии.

Авторы