Украинский дипломат Сосонюк задержан в Петербурге за получение закрытой информации
В ФСБ его деятельность назвали враждебной и несовместимой с его статусом дипломата.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Сотрудники ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов.
"16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В ведомстве деятельность Сосонюка назвали враждебной и несовместимой с его статусом дипломата. Там добавили, что в отношении консула будут применены меры согласно нормам международного права.
Ранее Лайф сообщал, что обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии.
Выбор редакции
Российский МИД опубликовал имена американских чиновников, подпавших под санкции
В Брянской области районного депутата подозревают в сексе с малолетней
Стало известно, как изменились цены на перелёты по России после закрытия Турции
Стали известны вакансии с "космическими" зарплатами от полумиллиона рублей
Девять машин столкнулись на юге Москвы
Комментариев: 0