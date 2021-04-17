Стало известно, как изменились цены на перелёты по России после закрытия Турции

После частичной приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией цены на перелёты к популярным российским курортам не выросли. Такой вывод по результатам своего исследования сделали аналитики сервиса по поиску билетов "Туту.ру".

Оказалось, что вопреки всем ожиданиям стоимость авиабилетов по некоторым направлениям даже снизилась. При этом сам спрос на перелёты к южным городам вырос. Однако аналитики связывают такую тенденцию не только с закрытием авиасообщения с Турцией, но и в целом с приближением туристического сезона.

Так, например, динамика снижения цен на билеты в Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик составила от одного до шести процентов, пишет РИА "Новости", а самыми популярными направлениями в период с апреля по июнь стали Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Анапа и Екатеринбург с вылетами из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса, средний чек за перелёт в Симферополь составил 6,2 тысячи рублей, в то время как в Сочи — около 5,7 тысячи рублей за билет в один конец. Самыми дешёвыми направлениями оказались Санкт-Петербург (3200 рублей) и Екатеринбург (3890 рублей).

Как сообщал Лайф, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение ранее принял российский оперативный штаб в связи с серьёзным ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Так, например, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

Авторы