Премия "Энни" в главной номинации досталась мультфильму "Душа"
По сюжету душа учителя попадает в другой мир, где она должна обрести новые мечты и таланты, чтобы вернуться в мир людей.
Фото © Кадр из мультфильма "Душа"
Мультфильм "Душа" стал обладателем американской премии "Энни" в основной категории — "Лучший анимационный фильм". Картина обошла мультфильмы "Вперёд", "Семья Уиллоби", "Семейка Крудс: Новоселье" и "Тролли. Мировой тур".
Начиная с октября прошлого года лента собрала 117 миллионов долларов в мировом прокате. После премьеры мультфильм получил высокую оценку критиков и уже удостоился "Золотого глобуса", премии Гильдии продюсеров Америки, а также награды Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА). Также "Душе" предстоит побороться за "Оскар" в профильной категории.
Мультфильм помимо главной премии удостоился наград за лучшие эффекты, анимацию, музыкальное оформление и сценарий.
Ранее Лайф писал, что фильм "Никто" российского режиссёра Ильи Найшуллера возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов.
Выбор редакции
"Там есть всё: и душа, и добро, и чувство такта": Путин похвалил мультфильм "Маша и Медведь"
Сериал "Властелин колец" получил шанс стать самым дорогим в истории
Раскрыта сумма, которую получают артисты за каждое прослушивание в Apple Music
Как девушка из "жирухи" превратилась в мечту, на которую хотят быть похожи российские звёзды
Стало известно, как изменились цены на перелёты по России после закрытия Турции
Комментариев: 0