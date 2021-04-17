Премия "Энни" в главной номинации досталась мультфильму "Душа"

Начиная с октября прошлого года лента собрала 117 миллионов долларов в мировом прокате. После премьеры мультфильм получил высокую оценку критиков и уже удостоился "Золотого глобуса", премии Гильдии продюсеров Америки, а также награды Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА). Также "Душе" предстоит побороться за "Оскар" в профильной категории.