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Премия "Энни" в главной номинации досталась мультфильму "Душа"

По сюжету душа учителя попадает в другой мир, где она должна обрести новые мечты и таланты, чтобы вернуться в мир людей.

17 апреля 2021, 05:09
<p>Фото © Кадр из мультфильма "Душа"</p>

Фото © Кадр из мультфильма "Душа"

Мультфильм "Душа" стал обладателем американской премии "Энни" в основной категории — "Лучший анимационный фильм". Картина обошла мультфильмы "Вперёд", "Семья Уиллоби", "Семейка Крудс: Новоселье" и "Тролли. Мировой тур".

Начиная с октября прошлого года лента собрала 117 миллионов долларов в мировом прокате. После премьеры мультфильм получил высокую оценку критиков и уже удостоился "Золотого глобуса", премии Гильдии продюсеров Америки, а также награды Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА). Также "Душе" предстоит побороться за "Оскар" в профильной категории.

Мультфильм помимо главной премии удостоился наград за лучшие эффекты, анимацию, музыкальное оформление и сценарий.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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