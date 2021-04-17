"Прощальный тур": Фёдору Емельяненко отвели два боя до конца карьеры

Через два боя российский боец Фёдор Емельяненко закончит карьеру. Об этом заявил президент организации Bellator Скотт Кокер. Как он рассказал на пресс-конференции, об этом заявил сам Емельяненко в ходе недавней беседы.

"Но мы хотим, чтобы эти два боя прошли в присутствии зрителей. Поэтому ждём этой возможности", — сказал Кокер, назвав эти бои "прощальным туром" Емельяненко.

У 44-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений. В последний раз он выходил на поединок с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Боец из США был отправлен в нокаут. Лайф рассказывал, что Емельяненко ещё в 2019 году называл себя динозавром в спорте, чья карьера подходит к концу.

Авторы