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Moderna сократила поставки вакцины в Великобританию и Канаду

В компании объясняют это повышенным спросом на препарат, а также проблемами с человеческими и материальными ресурсами.

17 апреля 2021, 04:29
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Фармацевтическая компания Moderna доставит во втором квартале меньшее количество доз своей вакцины от коронавируса в Великобританию и Канаду. Об этом со ссылкой на заявление Moderna сообщил телеканал CNN.

"Принимая во внимание текущее предложение, спрос и распределение, Moderna будет вносить коррективы в ожидаемые объёмы поставок во втором квартале в ряд стран, включая Канаду и Великобританию", — сообщили в компании.

В Moderne говорят, что повышенный спрос на вакцину вносит свои коррективы в ожидаемые объёмы поставок. При этом на производство влияют различные факторы.

"Производство вакцин — крайне сложный процесс, и на нестабильность поставок повлиял ряд факторов, в том числе касающихся человеческих и материальных ресурсов", — добавили в компании.

В Канаде сообщили, что в конце апреля компания поставит в страну почти вдвое меньше доз вакцины, чем ожидалось, — 650 тысяч вместо 1,2 миллиона.

"Наше правительство и дальше будет требовать от Moderna выполнения взятых на себя обязательств", — заявила министр общественных работ и закупки Канады Анита Ананд.

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Ранее власти США прекратили производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Это было связано с ошибкой. Там также производят вакцину от Johnson & Johnson. Ингредиенты от первой случайно добавили во вторую, из-за чего решено было забраковать 15 миллионов доз.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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