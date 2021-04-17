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Немков защитил пояс Bellator, сокрушив американца Дэвиса — видео

28-летний боец в полутяжёлом весе получил чемпионский пояс в августе прошлого года, эта защита для него была первая.

17 апреля 2021, 03:59

Немков защитил пояс Bellator, сокрушив американца Дэвиса. Видео © Twitter / BellatorMMA

В Анкасвилле российский боец смешанного стиля Вадим Немков одержал победу над американцем Филом Дэвисом на турнире Bellator 257. Он вышел вперёд по очкам с минимальным отрывом — 48–47.

За карьеру в MMA Вадим Немков выиграл 13 боёв, уступил в двух. 28-летний боец в полутяжёлом весе получил чемпионский пояс в августе прошлого года, для него это была первая защита. На счету 36-летнего Дэвиса теперь 22 победы и шесть поражений.

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А вот россиянин Власов ранее уступил Смиту в бою за звание чемпиона мира по версии WBO. Это был первый поединок россиянина за пояс. Недавно он переболел коронавирусом.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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