Немков защитил пояс Bellator, сокрушив американца Дэвиса — видео
28-летний боец в полутяжёлом весе получил чемпионский пояс в августе прошлого года, эта защита для него была первая.
Немков защитил пояс Bellator, сокрушив американца Дэвиса. Видео © Twitter / BellatorMMA
В Анкасвилле российский боец смешанного стиля Вадим Немков одержал победу над американцем Филом Дэвисом на турнире Bellator 257. Он вышел вперёд по очкам с минимальным отрывом — 48–47.
За карьеру в MMA Вадим Немков выиграл 13 боёв, уступил в двух. 28-летний боец в полутяжёлом весе получил чемпионский пояс в августе прошлого года, для него это была первая защита. На счету 36-летнего Дэвиса теперь 22 победы и шесть поражений.
"На восстановление ему понадобится не меньше": Емельяненко — о 50 млн, которые просит Джиган за бой с ним
А вот россиянин Власов ранее уступил Смиту в бою за звание чемпиона мира по версии WBO. Это был первый поединок россиянина за пояс. Недавно он переболел коронавирусом.
Выбор редакции
Россиянка Авсарагова нокаутировала соперницу уже на 29-й секунде дебютного боя в Bellator — видео
Не опозорить Фёдора Емельяненко: русского чемпиона Bellator ждёт новый вызов
Премьер Японии заверил в намерении провести Олимпиаду, несмотря на новую вспышку CoViD-19
Moderna сократила поставки вакцины в Великобританию и Канаду
Добыча нефти в США привела к экологической катастрофе
Комментариев: 0