Немков защитил пояс Bellator, сокрушив американца Дэвиса. Видео © Twitter / BellatorMMA

В Анкасвилле российский боец смешанного стиля Вадим Немков одержал победу над американцем Филом Дэвисом на турнире Bellator 257. Он вышел вперёд по очкам с минимальным отрывом — 48–47.

За карьеру в MMA Вадим Немков выиграл 13 боёв, уступил в двух. 28-летний боец в полутяжёлом весе получил чемпионский пояс в августе прошлого года, для него это была первая защита. На счету 36-летнего Дэвиса теперь 22 победы и шесть поражений.

А вот россиянин Власов ранее уступил Смиту в бою за звание чемпиона мира по версии WBO. Это был первый поединок россиянина за пояс. Недавно он переболел коронавирусом.

Авторы