В Москве хозяин жестоко ударил свою собаку в подъезде — видео
Соседка мужчины записала это на видео и заявила в полицию, но ход делу не дали: у животного травм не выявили.
Житель Москвы жестоко ударил свою собаку в подъезде многоэтажного дома. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина, идя на прогулку со своим ротвейлером, пинает его ногой в живот. Соседка хозяина собаки Рамзия заявила на мужчину в полицию и передала туда запись с камеры.
"Сначала он её просто кулаком по морде. Я думала, играючи. Второй раз он её пнул — я насторожилась. Третий раз так пнул, что она мордой прямо по полу прокатилась", — сказала женщина в беседе с телеканалом "360".
Другая же соседка рассказала, что никогда не замечала за мужчиной подобного поведения с собакой, и назвала данную ситуацию бредом. Сам хозяин животного с улыбкой относится к происходящему, обвинения в свой адрес он считает надуманными. По его словам, обратившаяся в полицию соседка "неадекватно воспринимает информацию".
Ранее сообщалось, что под Смоленском доберман изувечил руки своей хозяйке и не подпускал никого, чтобы оказать помощь. В итоге, чтобы позволить медикам подойти к пострадавшей женщине, правоохранителям пришлось идти на крайние меры.
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