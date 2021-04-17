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В МВД перечислили критерии запрещённых в паспорте фото и отметок

В основном документе гражданина РФ можно указать свою группу крови, резус-фактор и ИНН, уточнили в ведомстве.

17 апреля 2021, 03:02
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

В МВД РФ перечислили критерии фотографий, которые не подходят для паспорта, и сообщили, какие записи нельзя вносить в основной документ жителя России. Отмечается, что снимки нельзя подвергать художественной обработке в редакторах для улучшения изображения. Ещё запрещено использовать цветные линзы, фотографироваться в форменной и верхней одежде, а также в закрывающих подбородок шарфах.

"Несоответствие фотографий установленным требованиям служит основанием для отказа в приёме заявления о выдаче (замене) паспорта и документов", — уточнили в МВД, передаёт ТАСС.

Кроме того, нельзя фотографироваться в головных уборах, исключения допускаются только для тех граждан, кому религиозные убеждения запрещают показываться с непокрытой головой. В ведомстве заметили, что фото на паспорт должно отображать все особенности лица человека. Например, люди, которые постоянно носят очки, должны быть в них и на фото. Размер снимка составляет 35 на 45 миллиметров, кадры должны быть актуальными и соответствовать возрасту заявителя, допустимы как цветные, так и чёрно-белые.

Фотошоп не спасёт. Россиянам запретили обрабатывать фотографии для паспорта

Фотошоп не спасёт. Россиянам запретили обрабатывать фотографии для паспорта

В МВД добавили, что недействительными являются паспорта, в которые внесены сведения или сделаны запрещённые отметки, например о пересечении государственной границы. Также нельзя вносить информацию о национальности. Официально можно добавить сведения о группе крови, резус-факторе и идентификационный номер налогоплательщика.

Ранее россиянам объяснили правила получения электронных паспортов. В частности, необходимо будет сделать цифровую фотографию и отсканировать отпечатки двух пальцев рук.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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